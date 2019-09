Propone FNF alternativas vs. el aborto

Se han documentado casos de "mujercitas" que fueron violadas, o que no deseaban a su hijo, y al final optaron por no abortarlo, afirmaron organizaciones que promueven y desarrollan la campaña "40 días por la vida", consistente en orar para que no se lleve a cabo dicha práctica.

Los también integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), expresaron que "estamos pensando mucho" en la prevención de los embarazos no deseados, pues "lo fundamental" es la prevención, y no el remedio.

Ignacio Rico Martínez, coordinador del Área de la Vida de la Dimensión Arquidiocesana Pastoral Familiar, exteriorizó que su organización cuenta con casas de asistencia a mujeres en alguna de las dos condiciones referidas.

Afirmó que en los miembros de las organizaciones del FNF ha ido creciendo la cultura de adopción de niños, antes que pretender procrear. "De hecho, nosotros conocemos matrimonios, que aún a pesar de tener sus propios hijos, adoptaron hijos".

"La ola celeste que viene desde Argentina, subiendo por todo el continente viene avanzando, viene cada vez más fuerte; viene cada vez con más participación de gente y estamos muy contentos", aseveró.

A su vez, Ariel Miranda, pastor cristiano e integrante del FNF, dijo que una de sus propuestas de prevención, es el incremento de penas en contra del violador.