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Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

La iniciativa establece un máximo de 45 días de proselitismo para todos los cargos en disputa

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 05, 2026 03:09 p.m.
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Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

La diputada del Partido del Trabajo (PT), María Leticia Vázquez Hernández, propuso recortar las campañas a la gubernatura y al mismo tiempo alargar las de diputaciones y ayuntamientos en San Luis Potosí.

La iniciativa, presentada en el Congreso del Estado, plantea fijar en 45 días el periodo de campaña para todos los cargos, lo que implicaría reducir en 15 días la contienda por el Ejecutivo estatal y sumar cinco días a las campañas locales.

Actualmente, la Ley Electoral establece una duración diferenciada: 60 días para la gubernatura y 40 para diputaciones y presidencias municipales. La reforma busca eliminar esa disparidad bajo el argumento de que no existe una justificación técnica que la sostenga y que, en la práctica, genera condiciones desiguales entre candidaturas y dificulta el seguimiento del proceso para la ciudadanía.

En su exposición, la legisladora sostuvo que la eficacia de una campaña no está ligada a su extensión, sino a que el tiempo disponible sea suficiente para que las candidaturas se presenten y el electorado pueda formarse un criterio. En esa línea, la iniciativa apela al artículo 134 de la Constitución Federal para señalar que campañas más largas de lo necesario implican un uso ineficiente de recursos públicos, aunque no cuantifica el posible ahorro ni el costo actual del modelo vigente.

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El documento incorpora un análisis de proporcionalidad constitucional —idoneidad, necesidad y proporcionalidad— en el que concluye que la medida es viable, y se respalda en experiencias de otras entidades que operan con plazos similares o incluso menores a 45 días.

La propuesta aclara que no modifica atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), ni topes de gasto, fiscalización o financiamiento partidista.

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Además, la iniciativa ajusta el calendario de debates obligatorios al nuevo esquema de 45 días, manteniendo el mínimo actual: dos para la gubernatura y uno por cada distrito. El decreto plantea entrar en vigor al día siguiente de su publicación y dar un plazo de 60 días al Ceepac para adecuar su normativa.

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