Proponen antidoping para los candidatos

Aspirantes a cargos de elección popular en San Luis Potosí podrían ser sometidos a evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno social y económico antes de obtener su registro como candidatos, de acuerdo con una propuesta presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Proyecto para certificar integridad de candidatos

El proyecto plantea crear la Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática, obligatoria para quienes busquen competir por la gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos.

La propuesta, que no apareció previamente en la Gaceta Parlamentaria y fue incorporada de manera sorpresiva al orden del día, modificaría la Ley Electoral del Estado para establecer que dicha condición deberá acreditarse mediante una certificación expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) del Estado de San Luis Potosí.

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Detalles sobre las evaluaciones y autoridades involucradas

El Centro realizaría la evaluación conforme a la Ley de Control de Confianza del Estado. En su artículo 6, dicha norma contempla evaluaciones de tipo psicológico, poligráfico o diferenciado, médico-toxicológico y de entorno social y económico.

Los resultados de las evaluaciones serían confidenciales y reservados. En el caso de aspirantes a candidaturas, sólo se informaría a la autoridad electoral si la certificación fue expedida o no.

De aprobarse, el Ceepac verificaría la existencia de la constancia al momento del registro, sin revisar el contenido de las evaluaciones ni calificar sus resultados.

El CECC es un organismo público desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.

Es decir, el requisito sería emitido por una instancia del gobierno estatal y no por la autoridad electoral. El proyecto prevé un plazo de 90 días para que el Centro emita lineamientos específicos y para que el Ceepac adecue su normativa.