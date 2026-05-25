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Protestan en primaria "Benito Juárez" por cambio de directora

La manifestación dejó sin clases a los alumnos, mientras se busca diálogo con autoridades

Por Flor Martínez

Mayo 25, 2026 12:02 p.m.
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Protestan en primaria Benito Juárez por cambio de directora
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      Padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Hogares Ferrocarrileros, Segunda Sección, se manifestaron al exterior del plantel tras denunciar que no se les notificó sobre el cambio de la directora de la institución, mientras que el director asignado, presuntamente cuenta con antecedentes de malos manejos administrativos y conflictos en otros planteles.

      De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, el cambio se realizó sin previo aviso a la comunidad escolar. Explicaron que la directora que se encontraba al frente del plantel dejó el cargo el pasado viernes y este lunes se tenía prevista la llegada de un nuevo director.

      Los inconformes señalaron que se enteraron del relevo a través de comentarios en redes sociales y entre padres de familia, situación que generó molestia debido a que, aseguraron, nunca recibieron una notificación oficial.

      Mencionaron que el director asignado habría enfrentado anteriormente acusaciones relacionadas con presuntos desfalcos, malos tratos a alumnos y docentes, discriminación y conflictos internos en la escuela Juan Miranda Uresti, por lo que rechazaron su incorporación al plantel.

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      Tras lo anterior, la mañana de este lunes, un grupo de padres de familia permaneció afuera de la escuela para impedir el ingreso del nuevo directivo y exigir la intervención de las autoridades educativas.

      Debido a la protesta, los alumnos no tuvieron clases. Una de las madres de familia explicó que los representantes del sector educativo acudieron al lugar para dialogar con los inconformes; sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

      Indicaron que su principal petición es que no se concrete la llegada del director señalado y, en su caso, que se mantenga a la directora anterior o se designe a otra persona sin antecedentes de conflictos.

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