Proyectan renovar los parquímetros

El titular de la Coordinación de Parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Medellín Cerda, reconoció que la mayoría de los equipos instalados en la capital presentan fallas, daños o requieren algún tipo de reparación, situación que obligó al personal a realizar revisiones manuales diarias para mantener el servicio en funcionamiento.

El funcionario explicó que al inicio de la actual administración encontraron los dispositivos en condiciones deterioradas, además de que dejaron de contar con acceso a la plataforma digital que anteriormente permitía monitorear el estado de los aparatos de manera remota.

Ante ello, detalló que los trabajadores de la coordinación realizan inspecciones físicas desde temprana hora para verificar el funcionamiento de cada unidad. "A las 8 de la mañana llegan y lo primero que hacen es checar que todos los parquímetros estén funcionando. Si no funcionan, lo reportan al área correspondiente y esta área va y los repara", señaló.

Medellín Cerda indicó que actualmente tienen registrados 201 parquímetros, aunque únicamente 177 se encuentran en operación. Explicó que algunos equipos fueron retirados de zonas donde dejaron de operar y permanecen resguardados para sustituir aquellos que presenten desperfectos mientras son reparados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, informó que ya fueron entregados los proyectos relacionados con la renovación. Dentro de las mejoras planteadas, adelantó que buscan implementar un esquema híbrido de pago para los usuarios, de manera que los parquímetros permitan realizar cobros mediante monedas, billetes, tarjetas y también a través de aplicación móvil.

Respecto a la recaudación, el coordinador señaló que el sistema genera ingresos mensuales de aproximadamente 2.5 millones de pesos.