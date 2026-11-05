Purgan agua del Pozo Lomas del Tecnológico

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Los trabajos de rehabilitación del pozo principal de Lomas del Tecnológico, a cargo de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí, registran un avance del 95%, pero han provocado escurrimientos en distintas vialidades de la zona, donde comerciantes colocaron barricadas improvisadas y automovilistas y peatones enfrentaron dificultades para circular.

De acuerdo con habitantes del sector, las afectaciones comenzaron alrededor del mediodía de este martes (aunque hay quien dice que el problema lleva más días) y el agua escurrió por las calles de San Luis Rey, Siglo XX, la carretera a Guadalajara y la glorieta de la Familia, además de alcanzar vialidades alejadas del punto de descarga, ubicado en el número 313 de la avenida Eugenio Garza Sada, detrás de la zona residencial.

La dependencia municipal informó que las maniobras de rebombeo, purga y limpieza profunda forman parte del proceso de rehabilitación del pozo y requieren la descarga gradual de agua turbia para retirar los sedimentos acumulados antes de restablecer el servicio.

La Dirección de Agua

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explicó que la descarga controlada busca evitar problemas de turbiedad cuando el pozo vuelva a funcionar.

La autoridad municipal advirtió que el agua descargada no es potable y no debe utilizarse para consumo humano, riego, lavado ni ningún otro uso. También solicitó la comprensión de vecinos y comerciantes ante las molestias temporales y señaló que el suministro se restablecerá de manera gradual una vez que concluyan las labores de limpieza y se verifique la calidad del agua.