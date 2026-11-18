Que grasa y comida taponó drenaje en Álvaro Obregón
Comerciantes de la calle reportaron el problema durante la semana pasada
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Tras la denuncia ciudadana por una fuga de aguas residuales sobre la calle Álvaro Obregón, en el Centro Histórico, Interapas realizó trabajos de desazolve en la esquina con José María Morelos, donde encontró acumulaciones de grasa de comida y basura que obstruían la red sanitaria y provocaban el escurrimiento.
La problemática había sido reportada por peatones y comerciantes del tramo comprendido entre José María Morelos y Pavón y Mariano Escobedo, debido a que las aguas residuales se extendían sobre el arroyo vehicular y alcanzaban las banquetas, lo que dificultaba el tránsito y generaba condiciones desfavorables para los establecimientos de comida de la zona.
De acuerdo con el organismo operador, durante las labores de limpieza se retiraron los residuos acumulados en el drenaje principal y los pozos de visita, lo que permitió reducir los niveles de la red y restablecer el flujo de las aguas residuales.
Interapas aseguró que, después de estos trabajos, el drenaje quedó funcionando correctamente.
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El organismo atribuyó la obstrucción a la acumulación de grasas, aceites, restos de comida y basura, por lo que pidió evitar que estos residuos sean arrojados a las coladeras.
También señaló que restaurantes y negocios de alimentos deben contar con trampas de grasa y darles mantenimiento periódico para prevenir taponamientos y nuevas fugas.
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