¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?

Las actas del Registro Civil son documentos indispensables para acreditar identidad y nacionalidad, además de ser requisito en trámites oficiales como inscripciones escolares, obtención de la credencial para votar, pasaporte, registros de matrimonio o defunción y gestiones ante instituciones de seguridad social, entre otros. Sin embargo, cuando presentan errores en los datos asentados, su corrección implica procesos administrativos que, según testimonios ciudadanos, generan costos económicos y de tiempo.

Usuarios refieren que acudir al Registro Civil supone enfrentar procedimientos burocráticos prolongados, múltiples requisitos documentales y la necesidad de realizar varias gestiones dentro y fuera de la dependencia. Señalan que, en ocasiones, deben salir a obtener copias o impresiones de documentos faltantes, como evidencia de esto, se encuentra un negocio de servicios de copiado al exterior para facilitar estos trámites. Aun así, algunas personas reportan que son canalizadas a distintas áreas o sedes donde finalmente el trámite no se realiza, lo que prolonga la gestión y genera confusión.

Impacto de la saturación y costos en la ciudadanía

A raíz de la fama que se ha hecho la dependencia, ciudadanos han optado por llamar antes de acudir, ya sea para informarse del papeleo necesario o porque viven en otras ciudades o estados. Sin embargo, de acuerdo con quejas públicas, la atención telefónica es prácticamente nula. En un testimonio difundido en plataformas digitales, un usuario que vive en Guadalajara afirmó que no ha logrado comunicarse para solicitar la actualización de su CURP y su acta de nacimiento, lo que le obliga a considerar traslados sólo para poder informarse del procedimiento. Así, el trámite se vuelve aún más complicado para quienes viven en otros estados o municipios. Personas usuarias señalan que, además de los traslados y gastos adicionales, enfrentan saturación en la atención y falta de información clara.

Testimonios indican que el personal se encuentra rebasado por la demanda, por lo que, ante la escasa orientación oficial, muchas personas optan por guiarse por la experiencia de otros usuarios. Uno de los casos que plantean, es el de una persona que tuvo que regresar hasta las 11 am –a pesar de haber ido a formarse desde la madrugada-, pues la persona que atiendía por la mañana sólo comentó que se debía presentar a las 11. Y hasta esa hora pudo preguntar sobre el trámite que debía realizar su familiar con discapacidad, lo que generó retrasos adicionales y mayores dificultades, por lo que denunció que los trámites en el registro civil son más difíciles especialmente para personas mayores, con discapacidad o mujeres embarazadas.

Otro factor que contribuye a la saturación de las oficinas es la exigencia de actas "actualizadas" para diversos trámites oficiales, pese a que estos documentos no tienen fecha de caducidad legal. Esta práctica, según usuarios, incrementa la demanda diaria y provoca filas desde las primeras horas de la mañana –de acuerdo a los testimonios, desde las 3 y 5 de la mañana- para obtener fichas o turnos, incluso cuando existen módulos o cajeros de servicio que, según lo que han reportado, no se encuentran en funcionamiento.

Filas y quejas en oficinas

Al tiempo que se pierde en el trámite se suma el gasto económico. Personas usuarias señalan que deben pagar por corregir errores en sus actas, incluso cuando esos fallos se originaron al momento de capturar sus datos y no por responsabilidad directa de ellas. Esto ha generado inconformidad, ya que consideran que terminan asumiendo costos por equivocaciones ajenas dentro del proceso administrativo.

En la práctica, obtener o corregir un acta deja de ser un trámite sencillo. Para muchas personas implica pagar derechos, trasladarse varias veces, faltar al trabajo y enfrentar desgaste físico y emocional. La situación se complica aún más cuando la información no es clara o los procedimientos cambian, lo que obliga a regresar en distintas ocasiones y alarga el proceso.