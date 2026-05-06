Rafael Portillo, nuevo director del ITSLP

Este miércoles se dio el nombramiento de Rafael Portillo Rosales como nuevo director del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), luego de que el pasado 30 de abril, Diego Bárcenas Torres dejó su cargo como director, con lo que concluyó un proceso que durante varios meses mantuvo a la comunidad tecnológica en constante movilización en defensa de sus derechos laborales, informó la secretaria general del Sindicato, Rosario Villaseñor Oliver.

Recordó que el exfuncionario fue señalado ante el Órgano Interno de Control y el área jurídica del Tecnológico Nacional de México por presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento del Reglamento Interior de Trabajo y de la Ley de los Trabajadores al Servicio de la Educación.

Estas denuncias detonaron un movimiento sindical sólido, encabezado por el personal del instituto, en el cual, por más de medio año, docentes y trabajadores administrativos realizaron diversas acciones de protesta, entre ellas bloqueos de vialidades, manifestaciones pacíficas, posicionamientos en medios y la interposición formal de denuncias ante las autoridades competentes, puntualizó.

La persistencia de estas acciones reflejó el descontento generalizado y la exigencia de condiciones laborales justas y conforme a la ley.

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"Esto es una muestra de dignidad, coherencia y del poder que tiene la base trabajadora cuando actúa de manera unida. Hoy se confirma que, ante la vulneración de nuestros derechos, respondemos con organización, valentía y firmeza. Este logro no pertenece a una sola persona, sino a toda una comunidad que decidió resistir", expresó.

De igual forma, indicó que este hecho marca el inicio de una nueva etapa enfocada en la reconstrucción institucional, basada en el respeto, la legalidad y el compromiso con la comunidad.

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Subrayó que el sindicato continuará atento para asegurar que las decisiones futuras se tomen en beneficio de la comunidad educativa y bajo principios de transparencia y respeto a los derechos laborales.

Refirió que la asignación del nuevo director viene de Ramón Jiménez, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), quien escuchó y resolvió sus peticiones.