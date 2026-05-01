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Reabren calles del centro histórico tras marcha del Día del Trabajo

La Policía Vial desactivó su despliegue en el centro, pero mantiene vigilancia y patrullajes

Por Pulso Online

Mayo 01, 2026 12:08 p.m.
A
Reabren calles del centro histórico tras marcha del Día del Trabajo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que cerca de las 12:00 horas de este viernes se han liberado en su totalidad las vialidades del Centro Histórico.

Esto, tras la marcha de trabajadores por el Día del Trabajo. "Participantes de las marchas se han retirado", señaló la corporación.

Entre tanto, la Policía Vial desactiva despliegue en zona centro y se mantiene presencia policial, así como patrullajes permanentes.

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