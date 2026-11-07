Reactiva Interapas pozo El Palmar

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Después de casi una semana fuera de operación, el pozo El Palmar, una de las fuentes de abastecimiento de agua potable en Villa de Pozos, volvió a funcionar este viernes, luego de que Interapas concluyó los trabajos de reparación e instalación del motor del equipo de bombeo. La interrupción afectó el suministro en siete colonias

del municipio.

La intervención requirió trabajos durante la noche por parte del personal operativo del organismo, que comenzó las labores desde que recibió los primeros reportes por falta de agua. Una vez instalado el motor, el pozo fue puesto nuevamente en funcionamiento y comenzó a enviar agua a la red de distribución.

Esta fuente abastece a las colonias Santa Bárbara, Residencial del Bosque, Poza Real, Monterreal, Ciudad 2000, Rancho La Libertad Segunda Sección y San Cristóbal. Aunque el equipo ya se encuentra en operación, la recuperación del servicio será gradual, por lo que los habitantes podrían experimentar variaciones en la presión mientras se normaliza la distribución.

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Sin embargo, la nueva falla también genera cuestionamientos sobre la continuidad del servicio, debido a que, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona, el pozo ha presentado al menos cuatro interrupciones en lo que va del año, incluida otra registrada hace poco más de un mes. Durante la última suspensión, cientos de familias tuvieron que enfrentar varios días sin suministro, sin que se garantizara el abasto mediante pipas.