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Realizan actividades preventivas para uso y venta de pitotecnia

Por Leonel Mora

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Realizan actividades preventivas para uso y venta de pitotecnia
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      Ante el aumento de actividades y riesgos asociados a la temporada de fin de año, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, realizará acciones preventivas de vigilancia en la venta y uso de pirotecnia, capacitaciones para comerciantes, pláticas dirigidas a estudiantes y apoyo a personas en situación vulnerable.

      El titular de la dependencia, Miguel Ángel Llanas Texon, informó que en las próximas semanas se impartirán charlas preventivas en escuelas secundarias para concientizar sobre los riesgos del manejo inadecuado de artefactos pirotécnicos. El sector comercio recibirá capacitación sobre medidas de seguridad y manejo responsable de estos productos y se pondrá en marcha el operativo "Cohetón" para supervisar la comercialización de pirotecnia y reducir la posibilidad de accidentes relacionados con su uso.

      La corporación también iniciará con el operativo "Abrigo y Esperanza", enfocado en atender a personas en situación de calle y a sectores vulnerables frente a bajas temperaturas. Se prevé la entrega de cobijas y la distribución de bebidas calientes a trabajadores que desarrollan actividades durante las noches y madrugadas.

      Protección Civil dejó en claro que el objetivo es disminuir riesgos en una de las temporadas de mayor movilidad y concentración de personas del año, al tiempo que se fortalecen las medidas de apoyo para quienes enfrentan condiciones difíciles durante el invierno.

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