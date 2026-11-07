Realizan Expo Empleo Inclusiva en Soledad
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Este viernes 6 de noviembre se llevó a cabo la Expo Empleo Incluyente en Plaza Citadina, donde personas con discapacidad, tuvieron acceso a diferentes oportunidades laborales y a herramientas de evaluación para identificar sus capacidades y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
Entre estas herramientas se encuentra la Prueba Valpar, aplicada por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), mediante la cual, se evalúan habilidades motrices y destrezas manuales para determinar qué actividades, puede desempeñar cada aspirante y cuáles son las condiciones que requieren para ocupar una vacante.
Personal de la dependencia explicó que la evaluación contempla ejercicios de ensamble, distinción de tamaños y coordinación motriz, principalmente dirigidos a personas interesadas en incorporarse como operarios de producción en el sector industrial.
Argumentaron que la discapacidad no representa necesariamente un impedimento para desempeñar estos puestos, pues las posibilidades dependen de las habilidades de cada aspirante y de las condiciones de las empresas. Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer con discapacidad visual casi total que actualmente trabaja como operaria de producción.
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También señalaron que personas con alguna amputación pueden realizar actividades de ensamble, aunque en determinados procesos industriales la rapidez y el uso de ambas manos pueden representar una limitante, por lo que cada caso debe evaluarse de manera individual.
La aplicación de la prueba comienza con una entrevista para conocer el tipo de discapacidad, si es de nacimiento o adquirida, así como las capacidades, restricciones y actividades que la persona debe evitar.
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