Rechaza justicia federal suspensión definitiva de elección en Derecho

El Juez Sexto falla contra el catedrático Edgar Durón, que denunciaba exclusión

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza justicia federal suspensión definitiva de elección en Derecho

El Juzgado Sexto de Distrito negó la suspensión definitiva al amparo presentado por el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Edgar Durón Puente, contra el reclamo de exclusión en el proceso de renovación selección de la facultad.

La mañana de este viernes, la instancia judicial determinó lo anterior dentro del juicio de amparo 1848/2025, presentado por el académico a principios de este mes, y cuya suspensión provisional fue notificada el 12 de diciembre.

En el inter, el Consejo Técnico Consultivo de esa Facultad, encargado de la realización del proceso, presentó un incidente de queja, que fue desechada.

La fecha de la audiencia constitucional entre las partes involucradas y el juzgador se tenía prevista para el 22 de enero de 2026.

El fallo judicial destraba el proceso de renovación de la dirección de dicha Facultad, que sería completado por el Consejo Directivo Universitario al regreso a las actividades de la UASLP tras el periodo vacacional decembrino.

El proceso de renovación de la dirección de la Facultad de Derecho se interrumpió cuando el CTC debía presentar, de nueva cuenta, la terna de aspirantes al cargo. En la primera propuesta estaban el director interino Javier Delgado Sam y las catedráticas Georgina González Cázares y Luz María Lastras Martínez.

