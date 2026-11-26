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El uso del taxímetro es una simulación en la Zona Huasteca y si entra Uber y otras empresas de redes de transporte, será un golpe muy fuerte para los transportistas, advirtió Crispín Segura, dirigente del Movimiento Nacional Taxista.

Precisó que la ley castiga a la formalidad porque las empresas de redes de transporte hacen lo que quieren.

Aseguró que los carros de Uber pueden ser atractivos en un principio, "pero sabemos que sí entran a trabajar en la Zona Huasteca, esa condición será un golpe muy fuerte para el gremio taxista, precisamente porque cambiaría la disponibilidad de usuarios".

El dirigente añadió que la entrada en operación de empresas de redes de transporte pegaría en un principio directamente en el bolsillo de los usuarios, porque finalmente queda abierta la puerta a algo que está operando de manera irregular.

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"No solamente es el permiso que le otorgan a la empresa. Hay muchos más requisitos que se deben de subsanar, todos y cada uno de ellos para que puedan operar".

Dijo que en el escenario de desigualdad que viven los taxistas formales, comienza con el hecho de que no es posible ingresar cualquier carro particular una vez obtenida la concesión, ya sea a través de la cromática, el número económico, taxímetro, seguro de responsabilidad, la alta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recibir placas para servicio público y cumplir con todas las exigencias formales.