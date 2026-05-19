Rechazan iniciativa sobre "Día de la Niña y el Niño por Nacer"

El Frente Marea Verde SLP rechazó la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para declarar el "Día de la Niña y el Niño por Nacer" en San Luis Potosí y acusó que la propuesta revive una agenda ligada al debate sobre aborto y derechos reproductivos en la entidad.

La iniciativa fue impulsada por la diputada priista Sara Rocha Medina y plantea establecer la conmemoración cada 4 de diciembre.

De acuerdo con el proyecto ya presentado, la propuesta busca promover la protección de la vida desde la concepción y fortalecer la atención durante el embarazo mediante acciones relacionadas con salud prenatal, acompañamiento a mujeres gestantes y prevención de riesgos.

En respuesta, el Frente Marea Verde SLP señaló que la iniciativa no atiende problemas relacionados con salud sexual y reproductiva en el estado y cuestionó que el Congreso impulse medidas de carácter simbólico mientras persisten barreras para acceder a servicios de aborto seguro, casos de violencia obstétrica, embarazos forzados en niñas y deficiencias en educación sexual integral.

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"El Congreso decide destinar tiempo y recursos a iniciativas simbólicas que no resuelven ninguno de estos problemas estructurales (...) En cambio, sí fortalece imaginarios que buscan culpabilizar a quienes abortan y enviar un mensaje político de desprecio simbólico hacia las mujeres y personas gestantes que ejercen un derecho reconocido", advirtieron a través de un comunicado.

El colectivo también alertó que la propuesta no contempla presupuesto, mecanismos de implementación ni acciones específicas para atender esas problemáticas. Además, sostuvo que este tipo de iniciativas han generado debate en otras entidades por su relación con discusiones sobre autonomía reproductiva y derechos de las mujeres.

"Exigimos al Congreso del Estado actuar con responsabilidad institucional y legislar para garantizar derechos, no para impulsar agendas antiderechos disfrazadas de reconocimiento simbólico", concluyeron.