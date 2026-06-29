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Rechazan la destitución de Gerardo Acosta del PT

El propio dirigente dice que las acusaciones en su contra son por intereses políticos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Rechazan la destitución de Gerardo Acosta del PT
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      La solicitud para destituir al comisionado estatal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Acosta Zavala, fue desestimada por el propio dirigente, quien aseguró que las acusaciones en su contra responden a intereses políticos y sostuvo que, hasta el momento, no existe ningún procedimiento formal iniciado por la dirigencia nacional del partido para removerlo del cargo.

      Luego de que un grupo de militantes, encabezado por Guadalupe Vivas y respaldado por la diputada local Leticia Vázquez Hernández, lo acusara de violencia política de género, exclusión de la militancia y una conducción que ha generado conflictos internos, Acosta Zavala afirmó que el tema se desarrolló únicamente en el ámbito mediático y negó haber recibido notificación alguna sobre una eventual destitución.

       El comisionado sostuvo que las inconformidades surgieron después de dos posicionamientos públicos emitidos por la dirigencia estatal: el primero para desconocer a la coordinadora parlamentaria del PT , la diputada Leticia Vázquez, que aseguró, se atribuía la representación del PT sin contar con ella; y el segundo en defensa de medios de comunicación. Afirmó que, a partir de esas declaraciones, comenzaron las acusaciones en su contra, aunque aseguró que al interior del partido existe tranquilidad y continúan los trabajos de organización, afiliación y conformación de comités en distintos municipios.

      Respecto a las críticas sobre la conducción del partido, Acosta Zavala señaló que dentro del PT existe libertad de expresión, aunque sostuvo que algunos actores utilizan ese espacio para intentar frenar el trabajo de la dirigencia. Añadió que existen intereses políticos para impedir que Gerardo Sánchez Zumaya participe en el proceso interno y consideró que las diferencias actuales forman parte de 

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      esa disputa.

      En otro tema, el dirigente también se deslindó de las votaciones emitidas por el y las diputadas locales del PT a favor de la reforma que tipifica el uso indebido de la Inteligencia Artificial, impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Afirmó que esas posturas no fueron consultadas con la dirigencia estatal y sostuvo que corresponden a decisiones asumidas a título personal por los legisladores, por lo que rechazó que constituyan la posición oficial del partido en San Luis Potosí.

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