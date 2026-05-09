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Rechazan los padres mutilar el ciclo escolar

La UNPF llama a movilizarse para exigir a SEP y SEGE respetar el calendario original

Por Martín Rodríguez

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Rechazan los padres mutilar el ciclo escolar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió a las autoridades educativas reconsiderar el aviso de suspensión de casi un mes de clases, por el desarrollo del Mundial de Fútbol.

UNPF exige análisis técnico y diálogo con autoridades

El presidente de la organización, Israel Sánchez Martínez, exigió la reconsideración y revocación del acuerdo que como tal causará daño al futuro de los estudiantes de todos los niveles educativos.

Por su parte, Juana Izbeth Chávez Mata, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), informó que llevará a cabo mesas de trabajo con la SEGE, tanto sobre los programas académicos como para valorar cómo se apoyará a los padres de familia.

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Acciones de la SEGE para cierre de ciclo escolar

Expuso que ante el cierre de ciclo escolar el 5 de junio, solicitó información a la SEGE y su titular, Juan Carlos Torres Cedillo, se comprometió a buscar mecanismos que faciliten un correcto cierre administrativo de los planteles.

En contraste, Sánchez Martínez exigió el análisis técnico que justifique la suspensión de las clases y también que se evalúe el impacto real de la decisión de las autoridades del cierre en planes y programas de estudio.

Exigió que antes de la suspensión de clases, haya comunicación integral entre la SEP, la SEGE y los padres de familia. Demanda garantizar un mínimo de días efectivos de clase con base en el calendario escolar inicialmente aprobado.

Llamó a los padres de familia a manifestar su rechazo a la iniciativa de cercenar el ciclo escolar al iniciar el Mundial de Fútbol ya que consideró que "no podemos permanecer callados, mientras avanza el deterioro de la educación".

Advirtió que la educación no se negocia, lo que exige a las autoridades es que rectifiquen la decisión irresponsable de suspender las clases y que prioricen el interés superior de la niñez y la adolescencia mexicana.

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