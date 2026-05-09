Rechazan los padres mutilar el ciclo escolar
La UNPF llama a movilizarse para exigir a SEP y SEGE respetar el calendario original
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió a las autoridades educativas reconsiderar el aviso de suspensión de casi un mes de clases, por el desarrollo del Mundial de Fútbol.
UNPF exige análisis técnico y diálogo con autoridades
El presidente de la organización, Israel Sánchez Martínez, exigió la reconsideración y revocación del acuerdo que como tal causará daño al futuro de los estudiantes de todos los niveles educativos.
Por su parte, Juana Izbeth Chávez Mata, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), informó que llevará a cabo mesas de trabajo con la SEGE, tanto sobre los programas académicos como para valorar cómo se apoyará a los padres de familia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Acciones de la SEGE para cierre de ciclo escolar
Expuso que ante el cierre de ciclo escolar el 5 de junio, solicitó información a la SEGE y su titular, Juan Carlos Torres Cedillo, se comprometió a buscar mecanismos que faciliten un correcto cierre administrativo de los planteles.
En contraste, Sánchez Martínez exigió el análisis técnico que justifique la suspensión de las clases y también que se evalúe el impacto real de la decisión de las autoridades del cierre en planes y programas de estudio.
Exigió que antes de la suspensión de clases, haya comunicación integral entre la SEP, la SEGE y los padres de familia. Demanda garantizar un mínimo de días efectivos de clase con base en el calendario escolar inicialmente aprobado.
Llamó a los padres de familia a manifestar su rechazo a la iniciativa de cercenar el ciclo escolar al iniciar el Mundial de Fútbol ya que consideró que "no podemos permanecer callados, mientras avanza el deterioro de la educación".
Advirtió que la educación no se negocia, lo que exige a las autoridades es que rectifiquen la decisión irresponsable de suspender las clases y que prioricen el interés superior de la niñez y la adolescencia mexicana.
no te pierdas estas noticias
Llegan camas, pero persisten las carencias: Batres presume mejoras en hospital del ISSSTE en SLP
El Universal
Martí Batres destacó la renovación de ambulancias y el aumento de ingresos para trabajadores del ISSSTE.
Descartan riesgos por fallas geológicas en centro histórico
Rolando Morales
Las autoridades mantienen un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en las condiciones estructurales de los inmuebles.
Descuidan panteón de Villa de Pozos previo al 10 de mayo
Samuel Moreno
Casetas vacías y sin vigilancia contrastan con anuncios oficiales de limpieza