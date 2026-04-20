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Reciben agua turbia vecinos de San Ángel

Por Martín Rodríguez

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Reciben agua turbia vecinos de San Ángel

El fraccionamiento de San Ángel ya lleva tres meses sin gota de agua. Para agregar, llegan pipas a distribuir líquido pero con agua completamente turbia. Propietarios de tiendas de la Colonia San Ángel, explican que incluso hay algunos negocios de 24 horas que atienden a los viajeros y no tienen servicio de agua potable.

Los vecinos explicaron que desde mediados de enero, el Interapas ya no envió agua constante a las tuberías de la colonia, a pesar de que se decía que habría suministro, una vez que los pozos cercanos fueran arreglados. 

Precisaron que el organismo operador no les indica las causas de la falta de agua en las redes, pero observan cómo llega la tarifa puntual sin reducciones, con la misma carga de impuestos y cobros de derechos, pero sin servicio domiciliario.

Comentaron que, por ejemplo, hay un pozo ubicado una calle atrás de la iglesia, donde los operadores del bombeo tampoco saben cuándo habrá una intervención, puesto que en apariencia será necesario cambiar algunos equipos profundos, pero en tanto eso sucede, ellos siguen sin agua.

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Los comerciantes mostraron cubetas del agua turbia que les llega cuando hay abastecimiento en pipas. Dijeron no entender por qué el organismo operador está obligado a procurar la sanidad en el agua potable y aparece ese líquido oscuro y turbio que entrega para reemplazar la falta de líquido. 

Consideraron urgente que se corrija la situación, porque de lo contrario, no tardan en proliferar enfermedades con esa agua oscura y olorosa, que según dicen creer, provendría de presas o lagunas, porque es la única forma en que el líquido 

se contamine. 

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