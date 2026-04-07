Reclaman wixárikas: fallo permite minería sin su consentimiento en Wirikuta

El Pueblo Wixárika interpondrá un recurso de revisión contra la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí que anuló 44 concesiones mineras en Wirikuta, al considerar que el fallo es insuficiente al no establecer la obligación de obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar nuevos proyectos extractivos.

La impugnación también buscará revertir la permanencia de 23 concesiones que continúan vigentes fuera del Área Natural Protegida estatal, pero dentro de la zona de influencia ambiental y ritual del territorio sagrado.

La resolución deriva del juicio de amparo 819/2011 promovido contra un total de 78 concesiones mineras. En ella se reconoce el derecho del pueblo wixárika a decidir sobre su territorio y se establece que cualquier nuevo permiso deberá someterse a una consulta previa, libre e informada desde la etapa de solicitud. Asimismo, el fallo fija lineamientos para dicho proceso, ordena traducir la sentencia al wixárika y retoma criterios del decreto estatal de protección emitido en 2023.

No obstante, la comunidad señala que la sentencia se limita a establecer la consulta, pero no garantiza su consentimiento, pese a que durante el juicio se acreditaron afectaciones espirituales, ambientales y culturales relacionadas con la actividad minera.

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Además, advierten que siguen activas 23 concesiones vinculadas a proyectos de la empresa canadiense First Majestic en municipios del Altiplano potosino como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala, donde permanecen autorizaciones para la exploración y explotación de oro, plata, cobre y zinc.

Con el recurso, las autoridades tradicionales solicitarán la revisión de pruebas sobre la sobreexplotación de acuíferos y la incompatibilidad de la minería con la conservación de Wirikuta. Señalan que mantener vigentes estas concesiones representa un riesgo de contaminación ambiental y de afectación a zonas rituales fuera del polígono protegido, incluida la presencia de híkuri en áreas consideradas sagradas.

Asimismo, insistirán en la cancelación total de las concesiones aún activas en la sierra de Catorce, el bajío de Wirikuta y su zona de influencia, así como en elevar la protección del área a rango federal y en que el Estado mexicano atienda las recomendaciones de la UNESCO tras la inscripción, en 2025, de la ruta sagrada de Wirikuta como patrimonio mundial.