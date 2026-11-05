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Recolección de tapitas se mantiene con éxito

Por Flor Martínez

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Recolección de tapitas se mantiene con éxito
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      La campaña permanente de recolección de tapitas de plástico que son destinadas a apoyar a menores que reciben tratamientos contra el cáncer, ha permitido reunir y entregar, mil 200 kilogramos de este material en seis ocasiones, en los primeros diez meses del año a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosí A.C. (AMANC).

      La encargada del departamento de Participación Ciudadana, Ofelia Ortega Samaniego, informó que la mayor parte de las donaciones, provienen de ciudadanos que acuden directamente a las oficinas del área para entregar pequeñas cantidades de tapitas, principalmente de botellas de agua, refrescos y envases de suavizante.

      Explicó que la participación de la población ha permitido realizar seis entregas a la asociación durante este año, la cual destina los recursos obtenidos del reciclaje de este material a apoyar a familias con niñas, niños y adolescentes que enfrentan algún padecimiento oncológico.

      Por ultimo señaló que la campaña se mantiene activa durante todo el año, por lo que invitó a la ciudadanía a continuar sumándose a la colecta y evitar que este material termine en la basura, cuando puede aprovecharse para contribuir a los gastos que representan los tratamientos contra el cáncer.

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