Recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus si tienes que viajar

Tras la instalación del comité de seguridad en salud, que se declaró en sesión permanente, la Secretaria de Salud en el estado, Mónica Liliana rangel Martínez, dio a conocer que el Laboratorio Estatal descartó la prueba de un potosino que había viajado a Italia, por lo que la entidad continúa sin "Casos Sospechosos" y con el monitoreo de personas que tienen antecedente de viaje de China, Corea, Italia, Japón e Irán principalmente.

La funcionaria indicó que al darse a conocer dos casos confirmados de Coronavirus en México por parte de la Secretaría de Salud Federal, este comité se mantiene en permanente vigilancia, coordinación, capacitación y operatividad de todo sector salud del estado,

"Es importante es este momento evitar generar pánico en la comunidad y asumir medidas de prevención, hemos estado haciendo acciones de promoción, y quiero aprovechar el escenario de que la comunidad está pendiente de esta situación para reforzar: no saludar de mano o beso, lavarse las manos constantemente, evitar conglomeraciones y personas enfermas, son medidas primordiales", indicó Mónica Liliana Rangel.

La funcionaria agregó que se cuenta con 200 especiales, así como de 1050 camas para atender a los posibles casos que se llegaron a presentar en la entidad.

Explicó que un "caso sospechoso de Coronavirus" es aquella persona o persona que ha regresado de viaje las últimas semanas procedente de China, Corea, Italia, Japón, Irán y Singapur, y que presentan datos de enfermedad respiratoria, "si se tiene enfermedad respiratoria pero no se viajó a lugares con coronavirus o no se tuvo contacto con alguien que viajó, no es Coronavirus, es otra enfermedad respiratoria", determinó la titular de salud.

Por su parte el doctor Miguel Lutzow Steiner, Director de Salud Pública dio a conocer el panorama general y comportamiento del Virus en el mundo, así como la actualización del panorama en México y como se está preparando el estado en cuanto a capacitación y actualización del personal e infraestructura hospitalaria.

Destacó que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el estado se mantiene alerta y con capacidad de respuesta para un diagnóstico oportuno a través de las pruebas que realice el Laboratorio Estatal de Salud, las cuales garantizan un resultado en menos de 24 horas.

¿QUÉ HACER SI TIENE QUE VIAJAR?

Si tiene programado un viaje a los países donde exista transmisión local de coronavirus, revise primero la probabilidad de posponer el viaje, además, siga estas recomendaciones:

Durante el viaje

Lave sus manos con frecuencia, sobre todo después de tener contacto con animales, vivos o muertos, o personas que pudieran estar enfermas. Use jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos. También puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70% para fricción de manos.

Sólo coma alimentos bien cocinados y beba agua que haya sido desinfectada o embotellada comercialmente.

Cubra su nariz y boca al toser y estornudar, con un pañuelo desechable o bien, con el ángulo interno del brazo, técnica de "estornudo de etiqueta".

Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas.

Evite el contacto con animales vivos o muertos, los mercados de animales y los productos que provienen de animales como la carne cruda.

Evite el contacto con personas enfermas.

Si no puede evitar algunas de estas situaciones, utilice cubre bocas y asegúrese de que éste cubra bien su nariz y boca.

Si enferma durante su estancia, solicite atención médica; evite auto-medicarse.

Después del viaje