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Si bien no precisó si realizaron exámenes para diagnosticar casos, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, afirmaron que se apegan al protocolo para la atención de posible exposición al plomo en niñas, niños y adolescentes.

Refirió lo anterior después San Luis Potosí ocupó el segundo lugar nacional en intoxicación infantil por plomo, con una prevalencia estimada de 37.4% entre infantes de 1 a 4 años, reveló recientemente Martha María Téllez Rojo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante una conferencia de la UASLP.

La dependencia estatal recomendó a la población acudir a su unidad de salud más cercana si niñas, niños o adolescentes presentan síntomas relacionados con afectaciones de este tipo.

Éstas consisten en irritabilidad, cansancio extremo, pérdida de apetito y de peso, retrasos en el desarrollo o dificultades de aprendizaje, describió.

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Para los adultos, asistir si presentan hipertensión, dolor de cabeza frecuente, dolor en articulaciones, problemas de memoria o dificultad para concentrarse, debilidad muscular, cambios de personalidad, anemia o problemas renales en exposiciones prolongadas.

Subrayó que cuando existe sospecha de exposición al plomo, ya sea por factores ambientales, contacto con materiales que contienen este metal o utilización de utensilios domésticos elaborados con esmaltes que lo contienen, el primer paso consiste en acudir a una unidad médica para recibir una valoración clínica.

"Es ahí donde el personal de salud determina, conforme a los antecedentes y factores de riesgo, la necesidad de solicitar una prueba de plomo en sangre", explicó.

En caso de identificarse concentraciones elevadas, afirmó que se apega al protocolo federal que contempla la confirmación diagnóstica cuando corresponda, seguimiento médico.