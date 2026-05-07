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Reconoce la FGE rezago tecnológico

La dependencia estatal carece de diversas herramientas para realizar sus investigaciones

Por Rolando Morales

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Reconoce la FGE rezago tecnológico

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre los sistemas utilizados para dar seguimiento a patrullas ministeriales ni sobre el monitoreo de cámaras corporales de sus elementos, de acuerdo con un reporte de México Evalúa.

Informe de México Evalúa sobre tecnología en fiscalías

Lo anterior se desprende del informe "Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México", el cual analiza las capacidades tecnológicas de las fiscalías del país en tareas de investigación del delito y en la integración de casos con solidez probatoria para su presentación en juicio. El estudio se elaboró a partir de cuestionarios respondidos mediante solicitudes de acceso a la información.

Omisiones en sistemas tecnológicos de la Fiscalía potosina

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Aunque la fiscalía potosina reportó contar con apenas seis herramientas digitales, no precisó si dispone de un sistema de geolocalización o de seguimiento en tiempo real de patrullas ministeriales, según el reporte.

La omisión también se presentó en el caso de los sistemas de monitoreo de cámaras corporales, ya que la dependencia no respondió a esta solicitud específica.

Al respecto, el citado informe advierte que, pese a tratarse de herramientas tecnológicas básicas, su implementación no figura como una prioridad en diversas fiscalías estatales.

En materia de sistemas de identificación facial, la Fiscalía de San Luis Potosí se encuentra entre las 19 entidades que reportaron no contar con este tipo de tecnología.

Asimismo, indicó que no dispone de herramientas para desbloquear y extraer información de teléfonos celulares, rastrear direcciones IP, levantar denuncias en el lugar de los hechos ni realizar análisis masivo de datos relacionados con casos de investigación.

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