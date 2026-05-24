Reconocen 35 años del Centro de Control de Rabia
Servicios de Salud destacó labores de vacunación, esterilización y prevención de enfermedades zoonóticas.
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El Centro de Control de Rabia y Otras Zoonosis de los Servicios de Salud cumplió 35 años de trabajo en la prevención de enfermedades transmitidas de animales a personas, como la rabia, rickettsiosis, leptospirosis y brucelosis.
Durante la conmemoración, la titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, entregó reconocimientos al personal veterinario por su trayectoria y años de servicio.
La funcionaria destacó que el centro mantiene acciones permanentes de vacunación antirrábica canina y felina, esterilización de mascotas, observación de animales agresores y atención a reportes ciudadanos sobre animales en la vía pública.
También se informó que las jornadas de vacunación y brigadas de esterilización se realizan en plazas públicas, ciclovías y colonias, con el objetivo de reforzar la salud pública y el cuidado animal.
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