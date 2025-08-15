logo pulso
SLP

Recorrido | Establecidos, a la sombra de ambulantes en Centro Histórico

Una mirada de Pulso, constata que varios negocios establecidos permanecen prácticamente ocultos

Por Redacción

Agosto 15, 2025 12:09 p.m.
El ambulantaje en el Centro Histórico de San Luis Potosí se ha convertido en uno de los temas más discutidos entre locatarios y autoridades municipales. Aunque el Ayuntamiento asegura tener bajo control el comercio informal, basta caminar por algunas calles del primer cuadro para notar que la realidad es distinta.

En zonas como los alrededores del Mercado Hidalgo y la Plaza Alhóndiga, así como en las peatonales Mercado Pípila, Moctezuma (a la altura de Reforma) y Alhóndiga, el paisaje urbano está marcado por lonas amarradas a árboles, mallas metálicas improvisadas y estructuras que ocupan gran parte de la vía pública.

Durante un recorrido realizado por Pulso, se constató que varios negocios establecidos, con permisos en regla y pagando impuestos, permanecen prácticamente ocultos detrás de filas de puestos ambulantes. Según comerciantes formales, esta situación no es nueva: "así ha sido por años", afirman.

Pese a que vender en la vía pública es una actividad considerada irregular, una parte importante de la población sigue acudiendo a estos comercios para adquirir desde puestos de comida, artículos de moda, ropa y calzado, hasta aparatos electrónicos y mercancía variada.

El ambulantaje genera inconformidad entre los locatarios formales y ha sido motivo de denuncias por parte de la organización civil Nuestro Centro, pero los vendedores ambulantes defienden su presencia. Aseguran que no buscan afectar a nadie, sino llevar "la papa" a sus familias en medio de la difícil situación económica.

