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Recreovía dominical concluirá más temprano por Día de las Madres

El ajuste busca agilizar la movilidad en la capital

Por Redacción

Mayo 10, 2026 09:34 a.m.
A
Recreovía dominical concluirá más temprano por Día de las Madres

La recreovía dominical de este domingo 10 de mayo concluirá a las 11:00 horas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte vial, el ajuste se realizará para favorecer la movilidad en la capital potosina durante la celebración del Día de las Madres.

La corporación pidió a las y los usuarios de la recreovía de avenida Venustiano Carranza y bulevar Jacobo Payán atender las indicaciones del personal operativo, que informará el cierre de actividades en la hora señalada.

Las autoridades municipales exhortaron a peatones, ciclistas y asistentes a tomar previsiones para evitar contratiempos durante la jornada.

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