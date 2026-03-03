Recuerdan apoyo de D. Rosita García de Valladares

Doña Rosita García de Valladares será recordada por el gran apoyo que dio a organizaciones como el Banco de Alimentos y la Cruz Roja, reconocieron activistas de ambas instituciones.

Acciones de la autoridad

Héctor D´Argence Villegas, presidente del Banco de Alimentos, recordó en entrevista las gestiones que realizó para que la institución no se quedara sin sede, luego de ser desalojados de las instalaciones del DIF estatal.

En un gesto de eterna empatía, recordó el empresario, "la señora Rosita llevó a que finalmente, hubiera un lugar definitivo que al mismo tiempo se convirtió en un nodo logístico para el reparto de ayuda a personas que en ocasiones no tienen ni para su propia comida".

Doña Rosita, agregó, siempre participó activamente en el Banco de Alimentos, siempre buscando colocar a esta organización en el lugar del relieve que tiene.

"La señora Rosita siempre fue muy empática con la atención a las necesidades de las personas y siempre dio todo de sí con el fin de hacer lo necesario para llegar hasta el último rincón de los lugares donde había que atender personas en condición de pobreza...".

¿Qué declararon activistas sobre Rosita García?

Por su parte, Alicia Villasuso, integrante del patronato de la Cruz Roja, indicó que Doña Rosita García de Valladares no solo dejó huella a nivel local sino también en el país, como sucedió con sus aportaciones en la Convención Nacional de Mazatlán de la Cruz Roja Mexicana.

Con sus propuestas, indicó, enriqueció la forma de sostener en pie un organismo tan grande.

Explicó que Doña Rosita era una señora con mucha capacidad de encantar a la gente, una persona que convivió de manera cálida, afectiva y solidaria con todas las personas que se cruzaron en su camino y alguien que se aseguró que cualquier persona vulnerable de la que tuviera noticia y pudiera ayudar, estuviera bien.

Villasuso recordó que llevó a las damas voluntarias a la Convención Nacional de Mazatlán de la Cruz Roja, espacio al que fue acompañada por Don Miguel Román Valladares García.

"Siempre fue una persona generosa", concluyó.