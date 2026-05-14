Recula PVEM sobre nepotismo y perfila a Ruth para 2027

Aunque el Partido Verde (PVEM) aseguró estar en contra del nepotismo, su dirigencia nacional abrió la puerta para que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, busque la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

En redes sociales, la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, sostuvo que una eventual postulación de González Silva no sería nepotismo, bajo el argumento de que se trataría de una candidatura sometida al voto ciudadano y no de una designación directa.

"Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP", publicó la dirigente nacional.

Ayer, Castrejón reconoció que existen varios perfiles mencionados públicamente en San Luis Potosí, tanto hombres como mujeres, pero sostuvo que el PVEM respetará la ley electoral y la Constitución, esta ultima prohíbe la postulación de familiares de gobernantes en funciones, pero hasta 2030, lo que le abre la puerta a González Silva.

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El posicionamiento contrasta con el discurso de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han rechazado las candidaturas de familiares de gobernantes en funciones.

La postura también coincide con lo dicho previamente por Gallardo Cardona, quien ha defendido que el nepotismo solo existe cuando un funcionario coloca a familiares dentro de la administración pública, no cuando compiten en una elección.