logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Red sanitaria de Bugambilias, afectada por falla geológica

Esta condición, explicaron, incrementa el riesgo estructural de las viviendas

Por Rolando Morales

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Red sanitaria de Bugambilias, afectada por falla geológica

Vecinos de la colonia Bugambilias de la capital, expusieron ante autoridades municipales una serie de afectaciones derivadas de fallas en el sistema de drenaje, que aseguran se agravan por la presencia de una falla geológica en la zona.

Durante un recorrido en el cruce de las calles Magnolia y Gladiola, habitantes señalaron que las lluvias provocan inundaciones recurrentes que tardan días en desaparecer. Aunque el agua logra desaguar parcialmente tras precipitaciones intensas, permanece un encharcamiento considerable que se filtra al subsuelo, humedeciendo la tierra. 

Esta condición, explicaron, incrementa el riesgo estructural de las viviendas, ya que el terreno pierde estabilidad y puede provocar hundimientos o desplazamientos en las casas, especialmente al coincidir con la falla geológica identificada en el área.

Ante estos señalamientos, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que se realizará una intervención para mejorar el sistema de captación pluvial mediante la instalación de rejillas y su conexión al drenaje existente, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua. Asimismo, indicó que se llevará a cabo una revisión con equipo especializado para liberar posibles obstrucciones en la red sanitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, vecinos advirtieron que, aunque el drenaje fue intervenido recientemente, aún existen tramos inconclusos, particularmente en una sección donde persisten los encharcamientos y se reporta colapso en la red.

En respuesta a esta problemática, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos anunció que se realizará un estudio técnico especializado para diagnosticar a detalle las condiciones del drenaje y determinar si los daños están relacionados con la falla geológica. Aseguró que no se tomarán decisiones sin sustento técnico y que se buscará una solución precisa a la problemática que afecta a los habitantes de la zona.

LEA TAMBIÉN

Vecinos atrapan a supuesto aletero en Bugambilias

Poco después de perpetrar un robo en un vehículo, un sujeto de 27 años fue retenido por vecinos de la colonia Bugambilias, quienes lo ataron con un mecate a un poste y esperaron el arribo de elementos...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Infonavit busca constructoras para programa de viviendas
Infonavit busca constructoras para programa de viviendas

Infonavit busca constructoras para programa de viviendas

SLP

Pulso Online

Cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en el proyecto

Calor extremo continuará en San Luis Potosí; Huasteca alcanzará hasta 44 °C
Calor extremo continuará en San Luis Potosí; Huasteca alcanzará hasta 44 °C

Calor extremo continuará en San Luis Potosí; Huasteca alcanzará hasta 44 °C

SLP

Pulso Online

Autoridades alertan por riesgo de incendios y posibles tormentas en la Zona Media

Regularizarían hasta 80 mil autos "chocolate"
Regularizarían hasta 80 mil autos "chocolate"

Regularizarían hasta 80 mil autos "chocolate"

SLP

Martín Rodríguez

La sentencia revierte el decreto federal que terminó anticipadamente la regularización y obliga a las autoridades a continuar el proceso.

Alcalde E. Galindo acelera rescate vial
Alcalde E. Galindo acelera rescate vial

Alcalde E. Galindo acelera rescate vial

SLP

Redacción

El programa Por Buen Camino mantiene un ritmo acelerado constante