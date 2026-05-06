Red sanitaria de Bugambilias, afectada por falla geológica

Vecinos de la colonia Bugambilias de la capital, expusieron ante autoridades municipales una serie de afectaciones derivadas de fallas en el sistema de drenaje, que aseguran se agravan por la presencia de una falla geológica en la zona.

Durante un recorrido en el cruce de las calles Magnolia y Gladiola, habitantes señalaron que las lluvias provocan inundaciones recurrentes que tardan días en desaparecer. Aunque el agua logra desaguar parcialmente tras precipitaciones intensas, permanece un encharcamiento considerable que se filtra al subsuelo, humedeciendo la tierra.

Esta condición, explicaron, incrementa el riesgo estructural de las viviendas, ya que el terreno pierde estabilidad y puede provocar hundimientos o desplazamientos en las casas, especialmente al coincidir con la falla geológica identificada en el área.

Ante estos señalamientos, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que se realizará una intervención para mejorar el sistema de captación pluvial mediante la instalación de rejillas y su conexión al drenaje existente, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua. Asimismo, indicó que se llevará a cabo una revisión con equipo especializado para liberar posibles obstrucciones en la red sanitaria.

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Sin embargo, vecinos advirtieron que, aunque el drenaje fue intervenido recientemente, aún existen tramos inconclusos, particularmente en una sección donde persisten los encharcamientos y se reporta colapso en la red.

En respuesta a esta problemática, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos anunció que se realizará un estudio técnico especializado para diagnosticar a detalle las condiciones del drenaje y determinar si los daños están relacionados con la falla geológica. Aseguró que no se tomarán decisiones sin sustento técnico y que se buscará una solución precisa a la problemática que afecta a los habitantes de la zona.