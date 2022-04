Reformas electorales son un peligro para la democracia: Priego

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, censuró la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por voto directo, puesto que no es otra cosa de una estrategia para poder él mismo, controlar estos organismos que han servido como contrapesos y garantes de la democracia desde hace por lo menos dos décadas.

Expuso: "si los diputados de Morena dicen que el presidente es la encarnación del pueblo, ¿eso quiere decir que los va a elegir él? No... yo creo que no quisiéramos que se toque al INE, el INE es la garantía que tenemos los mexicanos de que las elecciones se van a hacer con transparencia, con rigor y de manera legal".

Añadió que se tiene que ser claros y el pueblo como tal no existe, no es algo concreto, es una entelequia, lo que existen son las personas, lo que va a suceder es que quien quiera pensar mal va a pensar mal, puesto que si se elige a tal o cual persona de inmediato los grupos políticos que no son afines a esa persona pues van a censurar cualquier resultado que no les sea favorable.

Dijo, además, que "es un peligro para la democracia" este tipo de reformas electorales, puesto que además de todo también quieren eliminar a las diputaciones plurinominales que, por supuesto, tienen su razón de ser que es la de que haya una mayor representatividad de todos los sectores, de que haya un equilibrio en el poder.

Finalmente, indicó que se tiene que estar atentos a los ejemplos que existen a nivel internacional, como es el caso de la intervención militar de Rusia en Ucrania, provocada por un solo hombre, por Vladimir Putin, y no hay mejor ejemplo de que cuando hay una concentración de todo el poder en una sola persona "hay que echarse a temblar".