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Las fallas mecánicas en pozos de agua potable operados por el Interapas han obligado a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a reforzar el suministro mediante pipas en distintas colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde diariamente abastece entre 900 y mil 500 viviendas, informó su titular, Pascual Martínez Sánchez.

El funcionario explicó que entre los puntos donde han identificado problemas de suministro se encuentran los pozos de la UPA, Hogares Ferrocarrileros y El Palmar, este último ubicado en Villa de Pozos y que nuevamente presentó fallas, pese a que abastece a numerosas colonias.

También mencionó afectaciones en los pozos conocidos como Perinortes, Jacarandas y problemas intermitentes en la planta de Los Filtros, que suministra agua a sectores como Morales y parte de Himno Nacional.