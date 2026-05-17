Refuerzan prevención digital en escuelas de SLP

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) mantienen jornadas preventivas y campañas de orientación en planteles escolares de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Las acciones forman parte de la estrategia estatal enfocada en prevención de violencias y acompañamiento dentro de los espacios educativos, mediante actividades dirigidas a estudiantes, docentes y madres y padres de familia.

Como parte de estas actividades, en la Secundaria Técnica número 68 se llevó a cabo la Jornada de Prevención de Violencias "Escuelas Seguras, Educandos Protegidos", donde se impartieron pláticas y talleres enfocados en fortalecer la convivencia escolar y la prevención de conductas de riesgo.

En estas jornadas participan distintas instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Guardia Civil Estatal (GCE), con acciones enfocadas en promover espacios más seguros e incluyentes dentro y fuera de las aulas.

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De manera complementaria, el SECESP impulsa la campaña "Guardianes de la Red", mediante la conferencia "Conectados ¿pero protegidos?", dirigida a estudiantes y docentes de distintos niveles educativos.

Durante estas actividades se abordan temas relacionados con riesgos digitales como retos virales, robo de identidad, videojuegos en línea y contenidos alterados mediante inteligencia artificial, además de recomendaciones para el uso seguro de internet.

Las autoridades estatales señalaron que estas estrategias buscan brindar herramientas preventivas que permitan a la comunidad educativa identificar riesgos y fortalecer la protección de menores en entornos físicos y digitales.