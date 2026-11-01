Registra la ciudad cantidad atípica de socavones: Jaimes

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El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, reconoció que la ciudad enfrenta una cantidad atípica de socavones, relacionados con el colapso de antiguas tuberías de drenaje, la acumulación de basura y la insuficiente capacidad de la infraestructura para conducir el agua durante la temporada de lluvias.

Explicó que uno de los problemas estructurales es que San Luis Potosí no cuenta con redes pluviales y sanitarias separadas en distintas zonas, por lo que el agua de lluvia termina mezclándose con las aguas residuales y rebasa la capacidad de conducción de las tuberías. A esto se suman los tapones provocados por desechos que llegan al drenaje, situación que puede derivar en nuevos colapsos y hundimientos.

Jaimes Núñez señaló que existen sectores donde la infraestructura tiene entre 100 y 150 años de antigüedad, con tuberías de asbesto o cemento que, con el paso del tiempo, se desintegraron y dejaron prácticamente canales subterráneos. Cuando se presentan estos colapsos, Interapas retira los restos de las antiguas estructuras y coloca tuberías de materiales más resistentes y duraderos.

Indicó que el organismo cuenta con un diagnóstico de los puntos afectados y ha priorizado las intervenciones de acuerdo con su impacto ambiental, aunque reconoció que no existe un registro preciso de cuántos drenajes faltan por rehabilitar. Hasta ahora, dijo, se han ejecutado más de 100 obras de reconstrucción, distribuidas en cinco paquetes, mientras preparan el inicio de un sexto. La zona norte concentra parte de los problemas, principalmente por el crecimiento urbano desordenado y el uso de materiales de menor calidad en desarrollos de años anteriores.

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