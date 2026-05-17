Registra SLP desplazados por violencia
Por primera vez, estudio de la Universidad Iberoamericana detectó 67 afectados por la violencia
Por primera vez, en 2026 se registró en San Luis Potosí el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia, que afectó a 67 personas en tres municipios de la entidad, reveló un estudio de la Universidad Iberoamericana.
Detalles confirmados del desplazamiento en San Luis Potosí
En el documento "Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2025", la universidad presentó los resultados de un monitoreo realizado el año pasado sobre casos de desplazamiento de poblaciones por factores externos.
En todo el país, la UIA estimó que 15 mil 795 personas vivieron esta situación en 73 eventos ocurridos en 11 entidades.
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Por lo que respecta a San Luis Potosí, la UIA destacó que "es la primera vez que se identifican eventos de desplazamiento en la entidad".
Impacto en la comunidad potosina
Detalló que hubo tres casos ocurridos en Santo Domingo en junio, en Cárdenas durante septiembre y en Ciudad Valles, en fecha no identificada. En esos hechos estuvieron involucradas 18 familias, sumando 67 individuos.
La mayor parte de los afectados se ubicaron en Santo Domingo, con 56 personas, que se dividieron al refugiarse en la capital potosina y en Monterrey.
Entre las causas del desplazamiento, el estudio indicó que se trató de un desalojo formal y el temor fundado a ser víctima de la delincuencia organizada, luego de ataques o enfrentamientos en los municipios afectados.
La UIA enfatizó la aparición de San Luis Potosí en este tipo de eventos al señalar que "el monitoreo de eventos de desplazamiento interno da cuenta de la incorporación de estados que previamente no figuraban en los registros, como es el caso de San Luis Potosí, que aparece por primera vez desde 2016".
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