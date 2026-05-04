Registra SSPC incremento en llamadas al 911 por peleas familiares

Las llamadas al 9-1-1 para solicitar auxilio en riñas y conflictos familiares incrementaron este pasado fin de semana entre 15 y 20 por ciento, respecto a otros períodos anteriores, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunado a ello, asuntos relacionados en comercios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, principalmente por la noche y madrugada, complementó el mando policiaco.

Juárez Hernández consideró que el aumento inusual se debió al puente por el Día del Trabajo, dado que muchas personas no trabajaron, realizaron festejos y se excedieron en el consumo de alcohol.

Recordó que se intervino en la denuncia de una mujer joven, quien expuso que su pareja no la dejaba salir del domicilio. Al final se calmaron los ánimos, ella salió del lugar y acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una denuncia por violencia familiar.

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Destacó que la mayoría de los asuntos no escalaron a la comisión de hechos delictivos de gravedad, derivado de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE).

"Le puedo comentar que, incluso todo este fin de semana desde el viernes, sábado y domingo tuvimos muchos reportes aquí al 911. El tema de fondo fue riñas, violencia familiar; temas en algunos comercios que se dedican a la venta de bebidas embriagantes", concluyó.