Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS

Entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2025, se han registrado 12 accidentes de motociclistas en distintos puntos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Las principales causas, de acuerdo con el director de Seguridad Vial y Movilidad, Edgar Horacio Obregón Coronado, son la falta de precaución y el exceso de velocidad.

Los percances se han presentado en vialidades como la avenida Valentín Amador, avenida Santo Tomás, avenida Soledad, prolongación Negrete, Río Santiago, carretera Rioverde, avenida San Pedro, avenida San Miguel, carretera Matehuala, Periférico Oriente y avenida Rivas Guillén.

Además de la imprudencia y la velocidad inmoderada, se ha detectado que algunos motociclistas realizan maniobras de adelantamiento sin las debidas precauciones, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Para prevenir este tipo de incidentes, dijo que la corporación vial implementa el operativo “Conduce Seguro”, mediante el cual se brinda información y orientación preventiva sobre el manejo responsable y el uso obligatorio del casco de protección.

El funcionario recordó que además no está permitido que viajen más de dos personas en una motocicleta. En caso de detectarse a tres o más pasajeros, se aplica la multa correspondiente, que va de 10 a 12 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, poco más de mil 300 pesos.