logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS

Se aplican multas de hasta 12 UMAs por llevar más de dos personas en una motocicleta.

Por Flor Martínez

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS

Entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2025, se han registrado 12 accidentes de motociclistas en distintos puntos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Las principales causas, de acuerdo con el director de Seguridad Vial y Movilidad, Edgar Horacio Obregón Coronado, son la falta de precaución y el exceso de velocidad.

Los percances se han presentado en vialidades como la avenida Valentín Amador, avenida Santo Tomás, avenida Soledad, prolongación Negrete, Río Santiago, carretera Rioverde, avenida San Pedro, avenida San Miguel, carretera Matehuala, Periférico Oriente y avenida Rivas Guillén.

Además de la imprudencia y la velocidad inmoderada, se ha detectado que algunos motociclistas realizan maniobras de adelantamiento sin las debidas precauciones, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Para prevenir este tipo de incidentes, dijo que la corporación vial implementa el operativo “Conduce Seguro”, mediante el cual se brinda información y orientación preventiva sobre el manejo responsable y el uso obligatorio del casco de protección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario recordó que además no está permitido que viajen más de dos personas en una motocicleta. En caso de detectarse a tres o más pasajeros, se aplica la multa correspondiente, que va de 10 a 12 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, poco más de mil 300 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Espera Canaco alza de 10% en ventas
Espera Canaco alza de 10% en ventas

Espera Canaco alza de 10% en ventas

SLP

Samuel Moreno

Durante el verano; llaman a la ciudadanía a consumir lo local

Acusan al Interapas de abandonar cárcamo
Acusan al Interapas de abandonar cárcamo

Acusan al Interapas de abandonar cárcamo

SLP

Ana Paula Vázquez

Hay graves consecuencias para habitantes de La Libertad: Gámez Macías

Inauguran el Pabellón Artesanal en la Fenapo
Inauguran el Pabellón Artesanal en la Fenapo

Inauguran el Pabellón Artesanal en la Fenapo

SLP

Redacción

Promoverá la riqueza cultural y talento de artesanos potosinos: RG

Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS
Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS

Registran 12 accidentes de motociclistas en SGS

SLP

Flor Martínez

Se aplican multas de hasta 12 UMAs por llevar más de dos personas en una motocicleta.