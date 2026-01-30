logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regresa el temido Convoy a la capital

El operativo se aplicará en colonias con problemas de pandillerismo

Por Rubén Pacheco

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Regresa el temido Convoy a la capital

Ante el anuncio público de comenzar con la realización de operativos similares al denominado "Convoy", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que se realizarán los rondines de vigilancia en colonias de la zona metropolitana con problemas de pandillerismo y drogadicción, sin embargo, no se rapará a ninguna persona.

Aunque declaró recientemente y este jueves en el arranque del programa "Enchúlame la colonia" en la colonia Providencia, matizó que la advertencia de rapar a quienes tomen bebidas embriagantes o se droguen en la vía pública, solo de trata de una "metáfora".

Expuso que la presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en labores de seguridad y proximidad social municipal se oficializará a la brevedad, por ello se trabaja en sustentar las labores mediante el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Aclaró que, aunque las policías municipales son los responsables de tales obligaciones, el Gobierno del Estado actuará para colaborar en garantizar la seguridad pública de la población metropolitana. "Estará atendiendo colonias claves donde se junten pandilleros a tomar, a drogarse, a estar lastimando o dañando a las gentes que van pasando. Eso ya no se va a permitir en San Luis Potosí", adelantó el gobernador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    SLP

    Rubén Pacheco

    Avalan cobro por las placas mundialistas
    Avalan cobro por las placas mundialistas

    Avalan cobro por las placas mundialistas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    SLP

    Martín Rodríguez

    Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez