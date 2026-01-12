Regreso a clases bajo cero: el frente frío 27 mantiene heladas en San Luis Potosí
Prevén hasta 1 grado en la zona centro y posible aguanieve en sierras del Altiplano
El regreso a clases de kínder, primaria y secundaria en San Luis Potosí ocurre bajo los efectos persistentes del frente frío número 27, que mantiene bajas temperaturas en gran parte del estado y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas altas del Altiplano.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las temperaturas máximas rondarán los 14 grados en la zona centro y 18 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1 grado en la zona centro y 3 grados en el Altiplano.
En este contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó a través de sus redes sociales que se mantiene el horario invernal en las escuelas, con el objetivo de reducir riesgos a la salud de estudiantes ante las bajas temperaturas.
Las medidas vigentes son:
Entrada 30 minutos más tarde en el turno matutino.
Salida 30 minutos antes en el turno vespertino.
Uso de ropa de abrigo, aunque no forme parte del uniforme escolar.
Suspensión de actividades al aire libre cuando se registren bajas temperaturas.
Filtros de salud escolares y desde casa.
Protección Civil reiteró el llamado a extremar precauciones en hogares y planteles, revisar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores ante posibles heladas.
En materia de salud, se recomendó mantener hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
