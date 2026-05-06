Regularán transporte eléctrico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, adelantó que el nuevo Reglamento de Tránsito en la capital incluirá disposiciones específicas para regular el uso de scooters y otros vehículos de electromovilidad, con base en la velocidad que alcancen y su nivel de riesgo en la vía pública.

Reglamento prioriza movilidad y seguridad

Explicó que la propuesta, que actualmente se encuentra en comisiones, estará alineada con la pirámide de movilidad, dando prioridad a peatones seguido de ciclistas y posteriormente otros medios de transporte. En ese contexto, los vehículos eléctricos deberán ajustarse a nuevas reglas de circulación y responsabilidades.

Velocidad y medidas para vehículos eléctricos

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Villa Gutiérrez detalló que uno de los criterios clave será la velocidad de estos vehículos ya que algunos scooters y unidades eléctricas ligeras tienen un desempeño similar al de motocicletas. En esos casos, podrían requerir medidas adicionales como el plaqueo, dependiendo de su tamaño y capacidad, para garantizar un mejor control y seguridad.