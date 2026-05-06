Regularizarían hasta 80 mil autos "chocolate"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencia definitiva para que los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, de modelos anteriores a 2019, puedan ser regularizarlos.

Sentencia de la SCJN y alcance del decreto

Según la presidenta de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), Elizabeth Gómez Suárez, en San Luis Potosí habría un aproximado de 80 mil vehículos por regularizar.

El decreto beneficia a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera de estancia en México de 2019 hacia atrás y siempre y cuando no sean autos de alta gama, súper deportivos, limusinas o blindados.

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Restricciones y efectos del decreto

Los vehículos de 2020 a 2026 se quedarán en Estados Unidos o únicamente podrán gozar de un pedimento de importación temporal.

Los automóviles de procedencia extranjera que cumplan con los requisitos, podrán ser llevados por sus propietarios a regularización y con ello, revertir el efecto del decreto del primero de enero pasado que dejó sin efecto el Decreto Federal de Regularización que se dio por terminado de manera anticipada.

La sentencia obliga a las autoridades a regularizar los vehículos de procedencia extranjera que ya había sido implementada desde el gobierno pasado.