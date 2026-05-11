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Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

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Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

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Rehabilitan tubería de pozo en Lomas

Interapas sustituyó 18 metros de una línea de conducción en la zona poniente de la capital.

Por Redacción

Mayo 11, 2026 02:28 p.m.
A
Rehabilitan tubería de pozo en Lomas

Interapas informó la sustitución de 18 metros de tubería en una línea de conducción del pozo Lomas VI, en la zona poniente de San Luis Potosí, con el objetivo de prevenir fugas y evitar pérdidas importantes de agua potable.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se realizaron luego de detectar afectaciones en el ducto que conduce el agua desde dicho pozo hacia los domicilios abastecidos por esta fuente.

La tubería presentaba múltiples fisuras y tramos con distintos materiales colocados con el paso del tiempo, lo que comprometía la eficiencia de la conducción y elevaba el riesgo de fugas.

Para atender el problema, personal operativo reemplazó el tramo dañado con tubería de PVC, material que, según Interapas, ofrece mayor resistencia y permite mejorar la operación de la red.

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El organismo informó que mantiene labores de mantenimiento en distintos puntos de la Zona Metropolitana, como parte de las acciones para conservar la infraestructura hidráulica.

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