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Luego de las denuncias de automovilistas y vecinos del sector por los hundimientos que afectan la circulación, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez comenzó los trabajos de reparación de la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia San Antonio, donde fueron detectados dos socavones.

Eduardo Salas encargado del Área Operativa de Desarrollo Urbano explicó que durante la revisión de la zona, personal municipal identificó que el problema se originó porque dos descargas domiciliarias no estaban conectadas correctamente al drenaje principal, por lo que las aguas residuales se filtraban al subsuelo y provocaron el deterioro de la superficie.

Derivado de este problema el personal de la dependencia va a reponer las conexiones de las descargas sanitarias, acondicionar el terreno y compactarlo para posteriormente colocar concreto y restablecer la circulación.

De acuerdo con el funcionario, uno de los socavones comenzó a ser intervenido y se prevé que una cuadrilla adicional se incorpore para acelerar los trabajos, con la intención de concluir la reparación durante esta misma semana.

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