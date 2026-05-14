logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

La CEA anunció obras en la planta tratadora, red de distribución y potabilizadora para mejorar el servicio en la comunidad

Por Redacción

Mayo 14, 2026 01:30 p.m.
A
Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que realizará una rehabilitación integral del sistema de saneamiento en la comunidad de Escalerillas, además de trabajos para modernizar la infraestructura de agua potable y ampliar la red de distribución.

De acuerdo con el organismo estatal, las acciones contemplan la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), del cárcamo de bombeo y el desazolve de la línea de conducción de aguas grises, con el objetivo de mejorar el funcionamiento sanitario en la zona.

El director de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, señaló que las obras forman parte de las gestiones realizadas ante la federación para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender necesidades prioritarias de las comunidades.

Asimismo, detalló que también se modernizará la planta potabilizadora mediante la instalación de un sistema automático de retrolavado, lo que permitirá mantener una operación continua y mejorar el suministro de agua potable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia agregó que se ampliará la red de distribución y se incorporarán nuevas tomas domiciliarias para ampliar la cobertura del servicio en beneficio de las familias de Escalerillas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas
Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

SLP

Redacción

La CEA anunció obras en la planta tratadora, red de distribución y potabilizadora para mejorar el servicio en la comunidad

Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores
Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores

Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores

SLP

Samuel Moreno

Se prevé un aforo máximo de tres mil personas para eventos en Plaza Fundadores durante el mundial.

En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP
En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP

En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP

SLP

Samuel Moreno

Las autoridades detallan que entre enero y febrero de 2026 ya suman tres eventos

Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena
Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena

Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

Rita Ozalia Rodríguez enfatizó que no apoyará a familiares de gobernantes en funciones