Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que realizará una rehabilitación integral del sistema de saneamiento en la comunidad de Escalerillas, además de trabajos para modernizar la infraestructura de agua potable y ampliar la red de distribución.

De acuerdo con el organismo estatal, las acciones contemplan la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), del cárcamo de bombeo y el desazolve de la línea de conducción de aguas grises, con el objetivo de mejorar el funcionamiento sanitario en la zona.

El director de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, señaló que las obras forman parte de las gestiones realizadas ante la federación para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender necesidades prioritarias de las comunidades.

Asimismo, detalló que también se modernizará la planta potabilizadora mediante la instalación de un sistema automático de retrolavado, lo que permitirá mantener una operación continua y mejorar el suministro de agua potable.

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La dependencia agregó que se ampliará la red de distribución y se incorporarán nuevas tomas domiciliarias para ampliar la cobertura del servicio en beneficio de las familias de Escalerillas.