logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

Aseguró que la obra se ejecuta conforme al proyecto técnico establecido

Por Samuel Moreno

Mayo 19, 2026 12:28 p.m.
A
Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, informó que el puente vehicular ubicado en la intersección de la carretera a Rioverde y Circuito Potosí podría ser entregado a finales de este mes, luego de que durante los últimos días se concretara la colocación de la última trabe de la estructura.

La funcionaria estatal explicó que actualmente la obra se encuentra en la etapa de cimbrado para la construcción de la losa superior, además de los trabajos previos para colocar la carpeta asfáltica, considerada la fase final del proyecto vial impulsado por el Gobierno del Estado.

"Ya el fin de semana, bueno antes del fin de semana, se colocó la última trabe. Ahorita están cimbrando para hacer la losa y por último poner la capa de rodamiento que es la carpeta asfáltica, pues traemos pensado entregarlo ahora a finales de este mes de mayo", señaló.

Respecto a señalamientos y fotografías difundidas en redes sociales sobre un aparente desnivel o asentamiento desperfecto en el puente, Vargas Tinajero rechazó que exista alguna anomalía en la estructura y aseguró que la obra se ejecuta conforme al proyecto técnico establecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"No sé si te refieres a una foto que anduvo circulando, pero no hubo nada que ver", expresó la titular de Seduvop, al afirmar que las imágenes difundidas no reflejan fallas en la construcción del puente, una de las obras de movilidad más importantes que actualmente se desarrollan en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

LEA TAMBIÉN

Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos
Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos

Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Héctor Serrano señaló que el retraso en la resolución afecta el proceso electoral en el municipio

Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes
Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

SLP

Samuel Moreno

Aseguró que la obra se ejecuta conforme al proyecto técnico establecido

Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras
Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras

Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras

SLP

Redacción

Usuarios de RedMetro deben planear su ruta ante cambios temporales por cierre vialidades en Circuito Potosí.

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP
Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

SLP

Pulso Online

Rita Rodríguez sostuvo reunión con Ariadna Montiel y dirigentes estatales para reforzar la organización territorial del movimiento