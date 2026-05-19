Reitera Seduvop entrega de megapuente este mes

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, informó que el puente vehicular ubicado en la intersección de la carretera a Rioverde y Circuito Potosí podría ser entregado a finales de este mes, luego de que durante los últimos días se concretara la colocación de la última trabe de la estructura.

La funcionaria estatal explicó que actualmente la obra se encuentra en la etapa de cimbrado para la construcción de la losa superior, además de los trabajos previos para colocar la carpeta asfáltica, considerada la fase final del proyecto vial impulsado por el Gobierno del Estado.

"Ya el fin de semana, bueno antes del fin de semana, se colocó la última trabe. Ahorita están cimbrando para hacer la losa y por último poner la capa de rodamiento que es la carpeta asfáltica, pues traemos pensado entregarlo ahora a finales de este mes de mayo", señaló.

Respecto a señalamientos y fotografías difundidas en redes sociales sobre un aparente desnivel o asentamiento desperfecto en el puente, Vargas Tinajero rechazó que exista alguna anomalía en la estructura y aseguró que la obra se ejecuta conforme al proyecto técnico establecido.

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"No sé si te refieres a una foto que anduvo circulando, pero no hubo nada que ver", expresó la titular de Seduvop, al afirmar que las imágenes difundidas no reflejan fallas en la construcción del puente, una de las obras de movilidad más importantes que actualmente se desarrollan en la zona metropolitana de San Luis Potosí.