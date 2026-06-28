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Rematan productos mundialistas en tiendas

Se acerca el final del Mundial y los supermercados sacan a la venta su mercancía

Por Samuel Moreno

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Rematan productos mundialistas en tiendas
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      A unos días de que inicien las fases eliminatorias de la Copa Mundial de Futbol 2026, diversas tiendas de autoservicio en San Luis Potosí comenzaron la depuración de mercancía relacionada con el torneo, mediante descuentos que alcanzan hasta el 50 por ciento en algunos artículos conmemorativos.

      Cadenas comerciales de presencia nacional como Soriana, Walmart, Bodega Aurrera y otras tiendas departamentales han colocado promociones especiales en productos mundialistas que fueron comercializados durante la etapa inicial de la competencia. Entre los artículos con mayores rebajas destacan vasos, platos, termos, adornos decorativos, juguetes temáticos y diversos souvenirs alusivos al Mundial celebrado en México.

      En recorridos realizados por establecimientos de la capital potosina, también es posible encontrar descuentos en algunas prendas deportivas, principalmente playeras de la Selección Mexicana y artículos promocionales que formaron parte de campañas comerciales lanzadas previo al arranque del certamen.

      Personal de algunas tiendas señaló que este tipo de estrategias son habituales conforme avanzan las competencias deportivas de gran escala, ya que permiten liberar espacio en anaqueles para la llegada de nuevas líneas de productos de temporada, así como reducir inventarios vinculados a eventos específicos.

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      La tendencia de remates se ha intensificado conforme se acerca el inicio de la ronda de eliminación directa, etapa que comenzará la próxima semana y que marcará la recta final del Mundial 2026.

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