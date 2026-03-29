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Renuncia Fdo. Chávez a Secretaría del Municipio

Por Daniel Ortiz

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A

Fernando Chávez Méndez presentó este sábado su renuncia al cargo de Secretario General del Ayuntamiento capitalino, puesto que desempeñaba hasta la fecha.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, la salida del funcionario obedece a motivos personales.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo donde presentará una propuesta para designar a quien ocupará la titularidad de la Secretaría General, la cual deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el cuerpo edilicio.

En tanto, aseguró que las actividades administrativas continúan con normalidad, así como la atención a la ciudadanía y la ejecución de programas, en apego a la legalidad y la continuidad institucional.

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El secretario Fernando Chávez Méndez presentó su renuncia este sábado por la tarde, pero hizo un buen trabajo, aseguró el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos. 

Agregó que el gobierno está tan bien construido que funciona correctamente.

Dijo que ya analiza los perfiles de quien pudiera ser el sucesor en el cargo, que Chávez Méndez también ocupó durante la administración municipal pasada, antes de dejar la vacante que ocupó hasta el final de la administración anterior Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

"Lo que sí es que el gobierno municipal de la capital no depende de una sola persona, sino que por su naturaleza y organización depende de una estructura y en este caso, la estructura del gobierno funciona perfectamente".

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