Reparan alumbrado en Salvador Nava y Mariano Jiménez

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que realizó trabajos de mantenimiento correctivo en el sistema de alumbrado público del bulevar Salvador Nava Martínez y la avenida Mariano Jiménez, luego de reportes ciudadanos por luminarias apagadas.

En Salvador Nava, en el perímetro del puente 5 de Mayo, personal municipal detectó un circuito apagado que afectaba el funcionamiento del alumbrado en la zona.

Tras una revisión técnica, las cuadrillas localizaron fallas en la salida de la subestación hacia la acometida de la línea eléctrica. Para corregir el problema, colocaron puentes de aluminio y realizaron maniobras en carriles centrales para reconectar la línea en distintos registros.

De acuerdo con la autoridad municipal, después de los trabajos el sistema quedó funcionando con normalidad.

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También se atendió un reporte en la avenida Mariano Jiménez, en el tramo de Himno Nacional a Salvador Nava Martínez, donde se detectó una fotocelda dañada.

El personal municipal sustituyó el dispositivo y realizó labores de mantenimiento, con lo que se restableció el encendido de las luminarias.