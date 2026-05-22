Reporta SSPC saldo blanco tras lluvias en la capital

El titular de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, José Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que las recientes lluvias registradas en la ciudad dejaron saldo blanco, sin reporte de vehículos varados ni incidentes mayores.

El funcionario explicó que, tras las precipitaciones ocurridas durante la noche y madrugada, se activó de manera permanente el operativo de monitoreo en los principales puntos de riesgo de inundación en la capital potosina.

Entre las afectaciones registradas destacó el cierre temporal del puente Manuel José Otón debido al incremento del nivel del agua. En contraste, indicó que en el Puente Naranja no fue necesario restringir el paso vehicular.

Asimismo, señaló que el río Santiago también presentó un aumento considerable en su caudal, por lo que la vialidad fue cerrada durante aproximadamente dos horas. Sin embargo, detalló que alrededor de las dos de la mañana se reabrió la circulación una vez que disminuyó el nivel del agua.

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Ortiz Ibáñez precisó que el único cierre que permanece es en el tramo del boulevard Jacobo Payán, anteriormente conocido como río Españita, debido al arrastre de tierra y lodo que dejó la corriente. "El nivel ya bajó, pero persiste el arrastre de tierra y lodo bastante resbaloso, el cual puede poner en peligro a los vehículos que transitan por ahí", señaló.

Añadió que ya se solicitó apoyo a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para realizar las labores de limpieza correspondientes y liberar la vialidad lo antes posible. En caso de no recibir apoyo, adelantó que la propia autoridad municipal intervendrá para retirar el material acumulado.

El mando policial atribuyó los resultados favorables a los trabajos preventivos impulsados por distintas dependencias municipales, entre ellas Protección Civil, Servicios Municipales y Ecología, particularmente en labores de desazolve de alcantarillas. "Sí cayó bastante agua, sí se inundó, pero el tiempo que fluyó el agua y se fue favoreció bastante. Entonces hubo saldo blanco", afirmó.