Reportan alza en cifras de pasajeros en el AIPA durante 2025

El Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" (AIPA) de San Luis Potosí registra actualmente un promedio de entre 16 y 20 vuelos comerciales diarios, consolidando un crecimiento sostenido en conectividad aérea durante los últimos dos años, principalmente con nuevas rutas nacionales e internacionales impulsadas por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Datos oficiales de OMA indican que la terminal potosina cerró 2025 con más de 834 mil pasajeros movilizados, cifra superior a los 736 mil usuarios registrados en 2024, lo que representó un incremento anual de 13.4 por ciento. El crecimiento ha sido atribuido a la apertura de nuevas conexiones hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta, Chicago y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Actualmente, el aeropuerto potosino opera vuelos directos a cerca de 13 destinos nacionales e internacionales mediante ocho aerolíneas comerciales. Según reportes especializados de tráfico aéreo, Monterrey se ha convertido en la ruta con más operaciones desde San Luis Potosí, al concentrar alrededor del 22 por ciento de las salidas semanales. También destacan conexiones hacia Houston, Dallas y Cancún.

Sin embargo, pese al crecimiento reciente, el aeropuerto de San Luis Potosí todavía se mantiene por debajo de otras terminales aéreas del Bajío en cuanto a volumen de operaciones comerciales. El Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado en Guanajuato, mantiene una oferta considerablemente mayor de rutas nacionales e internacionales, con un flujo histórico superior a los 2 millones de pasajeros anuales y una operación diaria mucho más amplia debido a su conexión con destinos de Estados Unidos y ciudades industriales del corredor automotriz.

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En el caso del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, éste ha logrado posicionarse como uno de los principales centros logísticos y de carga aérea del centro del país, además de mantener una mayor frecuencia de vuelos comerciales respecto a San Luis Potosí, particularmente hacia Monterrey, Ciudad de México y destinos internacionales de negocios.

OMA informó además que mantiene inversiones por alrededor de 550 millones de pesos para fortalecer la infraestructura del aeropuerto potosino entre 2021 y 2025, incluyendo rehabilitación de pistas, plataformas, vialidades y equipamiento operativo. La terminal actualmente cuenta con capacidad para atender hasta 1.3 millones de pasajeros anuales y realizar hasta 20 movimientos por hora.